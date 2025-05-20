Genç piyanist Alıcı ile balerin Tetik sahnede

Kültür Sanat Servisi

İstanbul’daki Avusturya Kültür Ofisi Konser Salonu genç piyanist ve besteci İdil Naz Alıcı ile genç balerin ve dansçı Gülşah Tetik’i sanatseverlerle buluşturacak. 21 Mayıs’ta gerçekleşecek konserde Alıcı, Bach, Beethoven, Chopin, Glazunov, Rahmaninov gibi bestecilerin yanı sıra kendi bestelerine de yer verecek.

Konserde ayrıca Alıcı’nın 2 Flüt & Piyano için yazdığı ‘Cote d’Azur’ adlı triosunun ilk seslendirilişi flütçü Sezin Alıcı ve Nihan Atalay Curtis tarafından yorumlanacak.

Gülşah Tetik, A. Glazunov’un Raymonda Act. III Variation 6 eşliğinde koreografisi Ayşe Kıran’a ait olan Elisabeth (Sisi) adlı dansını, L. V. Beethoven’ın Moonlight Sonata 1. Bölümü eşliğinde koreografisi Hülya Aksular’a ait olan Laçin adlı dansını ve son olarak da I. N. Alıcı’nın Nostalgia eseri eşliğinde, koreografisi kendine ait olan dansını sunacak.



