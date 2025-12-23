Genç sanatçılardan Anadolu’dan izlenimler

Oktay EVSEN

İstanbul’un Anadolu yakasında, kent kültürünün gündelik yaşamla kesiştiği bir soluklanma alanı sunan Maltepe Sanat, genç sanatçıların eserlerinden oluşan “Anadolu’dan İzlenimler” sergisine ev sahipliği yapıyor.

İyilik İçin Sanat Derneği’nin genç sanatçıları desteklemeye yönelik uzun soluklu projesinin beşinci dönem sergisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür), İBB Miras ve Maltepe Kültür Sanat’ın katkılarıyla İstanbul’da izleyiciyle buluşuyor.

Sergi, Anadolu’nun farklı şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitim gören başarılı öğrencilerin İstanbul’da gerçekleştirdiği kültürel incelemelerin ve tarihsel mirasla kurdukları ilişkinin güncel bir yansımasını sunuyor. 25 sanatçının 40 eserinden oluşan “Anadolu’dan İzlenimler” sergisi, 28 Şubat 2026 tarihine kadar pazartesi günleri hariç her gün 10.00–18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak Maltepe Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.