Genç sanatçılarla Fındıkkıran balesi

Deniz Burak BAYRAK

Takvimler yılın son sayfalarına yaklaşırken İstanbul’da ışıklar çoğalıyor, sokaklar kalabalıklaşıyor, sahnelerde ise bale heyecanı başlıyor. Yeni yılın gelişini haber veren Çaykovski’nin ezgileriyle birlikte ‘Fındıkkıran’, sahnelerde bir kez daha yerini almaya hazırlanıyor. Her sezon olduğu gibi bu yıl da masal, müzik ve hareket; yılın bitişiyle yeni başlangıçların tam ortasında buluşuyor.

Biletlerinin günler öncesinden tükendiği haberleriyle bildiğimiz bu klasik, yalnızca bir bale temsili değil, kuşaklar boyunca aktarılan bir 'yılbaşı ritüeli’ olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

Türkiye’nin ilk klasik genç bale topluluğu olan İstanbul Genç Bale Topluluğu’nun yorumuyla sahnelenen, küçük Clara Stahlbaum’un yılbaşı gecesi aldığı fındıkkıran oyuncağıyla başlayan düşsel yolculuğunu konu alan Fındıkkıran; genç dansçıların enerjisi ile yeni yıl öncesi sahnelere umut, tazelik ve yeniden başlama duygusu taşıyor. Ayrıca kalabalık sahneleri, renkli karakterleri ve dramatik anlatımıyla 7’den 70’e geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

Bu sezonki prodüksiyonun sahnelemesini, Kuzey Makedonya Opera ve Balesi sanat yönetmeni, balerin ve koreograf Olga Pango üstleniyor. Pango, Fındıkkıran gibi hem teknik hem de dramatik açıdan büyük bir klasiği genç dansçılarla sahnelemenin çok yönlü bir sorumluluk taşıdığına dikkat çekiyor. Genç sanatçıların yalnızca adımları değil, sahnede karakter yaratmayı da öğrenmeleri gerektiğini vurgulayan Pango, koreografik yaklaşımını şöyle özetliyor: “Eserin özünü koruyarak, koreografiyi dansçıların seviyesine göre yeniden yapılandırıyoruz. Hareketleri yalınlaştırmak, geçişleri netleştirmek ve topluluk uyumunu öne çıkarmak bu dengeyi kurmamızı sağlıyor.”

Pango’ya göre eser, genç bale sanatçıları için ideal bir öğrenme alanı sunuyor. Büyük toplu sahneler, partnerlik çalışmaları ve dramatik anlatım; teknik gelişimin yanı sıra müzikalite, ritim duygusu ve sahne hâkimiyetini de güçlendiriyor. Çaykovski’nin müziğiyle kurulan bağın ise genç dansçıların hayal gücünü besleyen önemli bir unsur olduğunu ifade ediyor. Farklı ülkelerden gelen genç sanatçıların bir araya geldiği projede balenin evrensel dilinin belirleyici olduğunu söyleyen Pango, prova ve sahne sürecinde ortak bir teknik ve ifade alanının hızla oluştuğunu belirtiyor. Ona göre bu kültürel çeşitlilik, sahnede estetik açıdan daha zengin ve organik bir bütünlük yaratıyor.

Buse Babadağ ve Aidan Carrasquel. (Foto: Molly Johnson)

Temsilin başrolünde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ‘başbalerin’ ünvanı alan ilk ve tek Türk balerin Buse Babadağ ise eserin yalnızca bir klasik değil, aynı zamanda güçlü sahne deneyimi sunduğunu vurguluyor. Genç dansçılarla aynı yapımda yer almanın kendisi için özel anlam taşıdığını belirten Babadağ, bu süreci bir usta-çırak ilişkisinden çok ilham paylaşımı olarak gördüğünü söylüyor. Babadağ’a göre, genç dansçıların profesyonel sahne ortamını yakından deneyimlemeleri, hayal kurma cesaretlerini besleyen önemli bir unsur.

Eserin bale ile yeni tanışan izleyiciler için güçlü bir başlangıç noktası sunduğunu ifade eden Babadağ; eserin renkli, eğlenceli ve yer yer esprili anlatımı olduğunu söylüyor; böylece balenin ulaşılmaz bir sanat olmadığı fikri de pekişiyor. Ona göre bu klasik eser, her yaştan seyircinin baleyle sıcak bir bağ kurmasını sağlayan yapıtlar arasında yer alıyor.

Türkiye, Rusya, Makedonya, Japonya, Kanada, Belçika ve Almanya’dan genç bale sanatçılarının yer alacağı Fındıkkıran’da ayrıca Will Robichaud, Marti Paixa ve Balazs Locsei başrolleri paylaşacak. Temsillerin organizasyonu Mayo Store tarafından gerçekleştiriliyor.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde perde açacak olan eseri, 27-28 Aralık ile 3-4 Ocak 2026’da da izleyebilirsiniz. Biletler biletinial.com'da.