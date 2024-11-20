Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti

Genç şarkıcı ve ses sanatçısı Duygu Kiraz, geçirdiği epilepsi krizinin ardından yaşamını yitirdi.

Kiraz'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini menajeri duyurdu.

Kiraz'ın menajeri tarafından yapılan açıklamada, "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Bugün Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır o küçücük bedeni... İkindide gelmek isteyen son görevini yapmak isteyen dostlarına arkadaşlarına duyurulur" denildi.

Duygu Kiraz'ın üyesi olduğu Film-San Vakfı'nın hesabında ise şu mesaj paylaşıldı:

"Film-San Vakfı Üyelerimizden Ses Sanatçısı Duygu Kiraz’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."