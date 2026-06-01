Genç satranççı Atilla Kuru'dan büyük başarı

Uluslararası usta (IM) unvanlı milli genç satranççı Atilla Kuru, İsveç'te düzenlenen turnuvada ikinci olmayı başardı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre 15 yaşındaki sporcu, başkent Stockholm'de gerçekleştirilen Genç Yetenekler GM Norm Turnuvası'nda 9 tur sonunda elde ettiği 6,5 puanla ikinci sıraya yerleşti.

Turnuva boyunca başarılı performans sergileyen Atilla Kuru, bu sonuçla 13 ELO puanı kazanarak 2500 ELO barajına (Uluslararası Büyükusta-GM unvanını kazanabilmek için aşması gereken puan) da ulaştı.