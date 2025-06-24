Genç Sinema’yı hatırlamak

Ulaş Can Olgunsoy

1960’lı yılların sonunda, eşitlik, özgürlük ve demokrasi taleplerinin dünyanın dört bir yanında sokaklarda, fabrikalarda, üniversite amfilerinde yankılandığı o günlerde, Türkiye’den bir grup genç, sinemanın yalnızca bir öykü anlatma aracı değil, bir direnme biçimi de olabileceğini düşünüyordu.

Kendi ifadeleriyle ‘ellerinde sekizlik, onaltılık kameralarıyla, dişlerinden tırnaklarından arttırdıkları film kasetleriyle’ sokaklara çıktılar; grevleri, toprak işgallerini, yürüyüşleri kayda aldılar. Ağırlıkla kısa filmler, belgeseller çeken bir avuç devrimci gencin adımlarından ortaya çıkan bu deneyimin adı ise Genç Sinema’ydı.

BAŞKA BİR SİNEMA MÜMKÜN

1968’de yayın hayatına başlayan Genç Sinema dergisi, sadece sinemaya dair yazılar yayımlayan bir yayın değil, bir çağrının kendisiydi. İlk sayılarında yayınladıkları bildirilerinde Yeşilçam düzenini topyekûn reddediyor, sinemanın devrimci mücadelenin parçası olması gerektiğini ilan ediyorlardı: “Yeryüzündeki bütün Yeşilçam’lara karşıyız." Genç Sinemacılar, yalnızca Yeşilçam’a değil, onun var olma biçimine, ideolojik formuna ve ekonomik-politik zeminine de karşıydı. Bu karşı çıkış, film üretiminin her aşamasına nüfuz eden bir siyasal duruşu yansıtıyordu. Üretim ilişkilerinden dağıtım süreçlerine, estetik ve stilistik tercihlerden temsil biçimlerine değin her alanda ‘başka bir sinema’ var etmek için yola çıktılar.

Onlar için kameranın merceğinin yöneldiği her yer, kameranın kayıt altına aldığı her kare, ideolojik ve sınıfsal bir tercihti. Genç Sinema, yerel ve tarihsel bağlamından bakıldığında, 1968’in devrimci ruhunun Türkiye’deki sinema sahnesine yansımasıydı. Üstelik bu yalnızca söylemsel bir karşı duruş değil, pratikle birleşen, sokakta vücut bulan bir üretimdi.

Genç Sinema dergisi/hareketi, Türk Sinematek Derneği içerisinden doğmuştu. Ancak Sinematek çizgisi zamanla Genç Sinemacılar için yetersiz kaldı. Zira onlar sinema üzerine sadece düşünmek değil, toplumsal gerçekliğe sinemayla doğrudan müdahil olmak istiyorlardı. Sinematek’in estetik ve sanatsal kaygılarını ‘aydın entelektüelizmi’ olarak gören Genç Sinema, giderek Sinematek’ten farklı bir yöne ilerledi.

Genç Sinema’nın estetik anlayışı, sinema tarihi içinde bugün hâlâ ilgiyle tartışılan Üçüncü Sinema yaklaşımına yakındı. G. Rocha, F. Solanas, O. Getino, J. G. Espinosa gibi isimlerin Latin Amerika’da ortaya koyduğu devrimci sinema anlayışıyla oldukça paralel biçimde; Genç Sinemacılar da ‘kusursuz sinema’ya, egemen sinema anlayışına ve bireysel yönetmen ‘dehası’ fikrine karşı duruyordu.

AÇLIK ESTETİĞİNİN ETKİSİ

Kübalı Espinosa’nın ‘kusurlu sinema’ dediği veya Brezilyalı Rocha’nın ‘açlık estetiği’ olarak nitelediği şeyin ‘buralı’ bir versiyonuydu bu; teknik yetkinlik değil, politik etki önemliydi. Ayrıca egemen sinemanın alışılageldik estetik kurallarının reddi veya bilinçli ihlali, yeni ifade olanaklarının keşfi anlamına geliyordu; Hollywood’un pürüzsüzlüğüne ve kusursuzluğuna, Yeşilçam’ın ‘şablonlarına’ karşı, gerçekliğin çatlaklarından, geniş emekçi yığınların yoksulluğundan ve yoksunluğundan sızan bir sinema istiyorlardı.

Genç Sinema’dan elimizde çok az şey kaldı. Filmlerinin birçoğu yok, çünkü arşivlenemediler; önce 12 Mart, sonra 12 Eylül, çoğu üretimleri kayboldu. Hatta Genç Sinemacılar tarafından çekilen ve devletin el koyduğu görüntüler, ilerleyen yıllarda TRT arşivlerinde montajlandı, bağlamından koparıldı, ‘12 Eylül’e nasıl geldik’ türü içeriklerde kullanıldı. Ama belki de Genç Sinema’yı önemli ve değerli kılan, geride bıraktıkları somut ürünler değil, yöneldiği istikamet, gösterdiği ihtimaldi.

Bugün bizler o ihtimali yeniden düşünebiliriz: Sinema hâlâ bir şeyi dönüştürebilir mi? Bugünün sinemacısı için bu hatırlama, yeni bir estetik kurmak, yeni bir örgütlenme biçimi düşünmek, yeni seyir biçimleri hayal etmek anlamına da gelebilir. Belki aynı türden bir hareketi bugün birebir inşa etmek mümkün değildir. Ama o hareketin arkasında yatan düşünsel ve politik tutumu bugüne çağırmak mümkündür. Genç Sinema’yı bugün hatırlamak, nostaljik bir ‘bir zamanlar’ hissinden çok, bugünün üretim olanakları, estetik eğilimleri ve politik angajmanları hakkında yeniden düşünmeye çağıran bir eylem olarak düşünülebilir.

Sinemayı bir devrim aracı olarak konumlandırdılarBugün politik film yapma iddiasında olan sinemacıların dahi sıkça düştüğü, kişisel başarıya, yönetmenlik gösterisine, teknik ihtişama odaklı üretim biçimlerinin ve anlayışın karşısında Genç Sinema’nın getirdiği sorular hâlâ geçerliliğini koruyor: Film kimin için çekilir? Kamera hangi toplumsal gerçekliğe dönüktür? Estetik kaygılar politik içeriği bastırdığında, film halen politik midir? Genç Sinemacılar açısından bu sorular önem taşıyordu. Ve cevaplar, devrimci bir örgütlenmeyle, halkla birlikte, toplumcu bir pespektifle üretmekte bulunmuştu. “Sinema bir devrim aracıdır” dediklerinde, bunun altını teorik olduğu kadar pratik olarak da doldurmak için ellerinden geleni yapıyorlardı.