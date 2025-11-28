Genç, yalnız ve kaygılı

Türkiye’nin eğitime gönül veren kuruluşlarından Türk Eğitim Vakfı (TEV), üniversiteli gençlerin eğitim yolculuğunda karşılaştığı zorlukları, umut kaynaklarını ve destek ihtiyaçlarını ortaya koyan etki araştırması sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 19–35 yaş aralığındaki 1.175 TEV bursiyeri, 374 mezun bursiyer ve 397 kişilik kontrol grubu olmak üzere toplam 1.946 gençle gerçekleştirilen araştırmada; çoklu krizler çağının etkileri, psikolojik dayanıklılık, sosyal katılım ve eğitime erişim gibi çeşitli başlıklarda çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

SOSYAL İZOLASYON VE DEĞERSİZLİK HİSSİ

Vakfın saha araştırmasından elde ettiği bulgulara göre gençlerin en sık dile getirdiği duygu “gelecek kaygısı” oldu. Gençler; ekonomik dalgalanmalar, hayat pahalılığı, temel ihtiyaçlara erişim ve iş bulma endişesi nedeniyle üniversite yıllarında “gençliğini yaşayamıyor.” Bu durum sıkça sosyal izolasyon, yalnızlık, değersizlik ve “yarına dair belirsizlik” hissini beraberinde getiriyor. Araştırma aynı zamanda hali hazırda TEV’den destek alan bursiyerlerin önemli bir bölümünün maddi kısıtlar nedeniyle toplumsal hayata aktif olarak katılamadığını ortaya koyuyor. Buna paralel olarak, toplumsal hayattan uzaklaşmanın, psikolojik iyi oluşu olumsuz etkilediği araştırmanın bir diğer önemli sonucu. Buna karşın, sosyal etkinliklere katılma imkanı bulan gençlerde yaşam memnuniyeti artarken özgüven de anlamlı ölçüde yükseliyor. TEV bursiyerlerinin yaşam doyumu, akranlarına göre yüzde 7,2 oranında daha yüksek. Kültür-sanat etkinlikleri, dayanışma ortamları ve mentorluk desteği gençlerin özgüvenini ve dayanıklılığını artırıyor.

SOSYALLEŞMEYE BÜTÇE AYIRAMIYOR

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, “Öğrencilik hayatında derslerine odaklanmak yerine çalışmak zorunda kalmak, aileye yük olma hissinin yarattığı mahcubiyet, güvenlik kaygısı, sosyalleşmeye bütçe ayıramamak gibi nedenler gençleri yoksunluk hissiyle karşı karşıya bırakıyor” dedi. Finansal zorlukların başka yükleri daha da görünür hale getirdiğini savunan Taşkın “Bugün gençler yetişkinlerin onlara yakıştırdığı bir hayatı yaşamak, sadece ‘okumak’ istemiyorlar; değer görmek, anlaşılmak, nefes alacak bir alan bulmak ve gençliklerini gerçekten yaşayabilmek istiyorlar. Biz de bu doğrultuda bir genç savunucusu olarak kendimizi konumluyoruz ve gençlerin eğitim alma, değer görme, saygı görme, gülme, dans etme, tiyatroya gitme, eğlenme ve daha pek çok hakkını yaşamaları için ‘O bir genç’ diyoruz ve gençliğini yaşama hakkına dikkat çekiyoruz. Unutmamalıyız ki gençlik yetişkin olmayı beklediğimiz, bir an önce atlatılması gereken bir dönem değil.