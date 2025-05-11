Genç yaşta hayatını kaybetti

Aydın’ın Çine ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Ferhat Bal, kalbine yenik düştü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (ASKİ) çalıştığı öğrenilen Ferhat Bal (31) kalbine yenik düştü. Edinilen bilgiye göre, Çine’nin Ovacık Mahallesi’nde yaşayan Bal, öksürük şikayetiyle hastaneye gitti. Tedavi için gittiği hastanede fenalaşan ve bir kaç kez kez kalbi duran gencin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Hızla müdahale edilen Ferhat Bal, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bal’ın genç yaştaki ölüm haberi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.