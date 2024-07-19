Genç yelkencilerden iki dünya üçüncülüğü

İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Yelken Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, iki üçüncülük elde etti.

Ajans Haberleri 19.07.2024 22:35 Giriş: 19.07.2024 22:35

Güncelleme: 19.07.2024 22:36 Kaynak: AA

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