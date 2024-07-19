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Genç yelkencilerden iki dünya üçüncülüğü

İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Yelken Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, iki üçüncülük elde etti.

Ajans Haberleri
  • 19.07.2024 22:35
  • Giriş: 19.07.2024 22:35
  • Güncelleme: 19.07.2024 22:36
Kaynak: AA
Genç yelkencilerden iki dünya üçüncülüğü

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Garda Gölü'nde yapılan organizasyonda milli yelkencilerden Derin Atakan (Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi), "formula kite" kadınlar kategorisinde bronz madalya kazandı.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sporcuları Zeynep Ela Köy-Zeynep Çaçur ikilisi de 420 kadınlar sınıfında dünya üçüncüsü oldu.

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