Genç yıldızlardan Don Kişot balesi

Miguel de Cervantes’in aynı ismi taşıyan romanından bale sahnesine aktarılan, yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında yeri olan Don Kişot balesini, kuruluşunun 2’nci sezonunda İstanbul Genç Bale Topluluğu sahneye taşıyor.

Ludwig Minkus’un bestesi, Marius Petipa’nın koreografisi ile hayat bulan eseri Kuzey Makedonya Opera ve Balesi sanat yönetmeni, balerin, koreograf Olga Pango sahneye koyuyor.

KADIKÖYDE SAHNE ALACAK

Caption

Dünyada ‘’Junior Ballet’’ olarak bilinen ‘’Genç Bale Topluluğu’’ konsepti; klasik bale eserlerini icra etmek üzere, dünyada yıldızı parlayan genç bale sanatçılarını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Ülkemizde ilk kez geçtiğimiz yıl kurulan toplulul, bu sanat sezonunda Don Kişot balesi için Türkiye, Rusya, Makedonya, Japonya, Kanada, Belçika, Almanya’dan yetenekli genç bale sanatçılarını bir araya getiriyor.

Temsil 22 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde prömiyerini gerçekleştirecek. Kitri’yi Moskova Stanislavski Bale Tiyatrosu’nun baş balerini Anastasia Limenko, Basil’i yine Moskova Stanislavski Bale Tiyatrosu dansçılarından Artur Mkrtchyan canlandıracak.

BİLETLER SATIŞTA

Don Kişot, 23 Kasım Pazar günü, saat 13.00 ve 18.00’de aynı mekânda bale severlerle buluşturmaya devam edecek.

Topluluk ayrıca, Aralık ayında Fındıkkıran balesini yine Süreyya Operası’nda sanatseverlere sunacak.

Eserin temsil tarihleri; 27 Aralık saat 20.00, 28 Aralık saat: 13.00 ve 18.00, 3 Ocak saat 13.00 ve 20.00, 4 Ocak saat 13.00 ve 18.00 olarak belirlendi.