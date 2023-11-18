Gence saldıran şahıslarla ilgili adli işlem uygulandı

Ankara’da ’omuz atma’ sebebiyle çıkan tartışmada kalabalık bir grubun saldırısına uğrayan ve otobüs şoförü tarafından kurtulan genci darp eden 8 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

7 Kasım günü Mamak’ta meydana gelen olayda, S.N. (22), kendisine omuz attığı ileri sürülen bir grup genç tarafından darp edilmişti.

O sırada özel halk otobüsü şoförü Fevzi Bolatbaş’ın aracına alarak olay yerinden uzaklaştırdığı S.N., kavgadan hafif sıyrıklarla kurtulmuştu.

Olayın ardından çalışma başlatan Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.N.’ye saldıran 6’sı 18 yaşından küçük, suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olmak üzere toplam 8 saldırganı yakaladı.

Şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi.