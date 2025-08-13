Gencecik insanlar tutuklu yargılanıyor

Haber Merkezi

CHP Milletvekili Şeref Arpacı, İstanbul’un Silivri İlçesi’ndeki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gelerek tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve İBB operasyonları kapsamında tutuklanan 5 bürokratı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında ANKA Haber Ajansı’na konuşan Arpacı, şunları kaydetti:

"Bugün 5 bürokratımızla ve Zeydan Başkanımız ile görüştüm. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ağustos ayında 81 ilde program yaptık. Bu program kapsamında da bugün birçok vekilimiz, yaklaşık 30 kişilik bir ekip, İstanbul’da. İstanbul’daki görüşmelerimize burada tutuklu olan bürokratlarımızı ve belediye başkanlarımızı ziyaret ederek başladık. Bu ödedikleri bedellerin bir karşılığı olacağını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tekrar demokratik, laik bir düzende özgürce yönetilebileceği, insanların özgürce konuşulabileceği bir ortama geleceklerini de biliyorlar.”