Gençler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin edebiyat kampında buluştu

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençleri, ATA Çiftliği’nde (BAKAP) düzenlenen Gençlik ve Edebiyat Kampı'nda buluşturdu. ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Ankara Edebiyat Mahfili Kulübü iş birliğiyle yapılan iki günlük kampta; atölye çalışmaları, oyunlar ve edebiyat simülasyonları gerçekleştirildi.

Kampa katılanlar; atölyeler, oyunlar ve edebiyat simülasyonları eşliğinde iki gün geçirirken, ATA Çiftliği içerisinde yer alan bungalov evlerde konakladı.

"Edebiyatla ilgili yapılabilecek eylem planın hazırlayacağız"

Kamp programı kapsamında öğrencilerle söyleşi gerçekleştiren Yorgancılar, “Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 50’ye yakın edebiyatseverle buluştuk. Edebiyatla ilgili yapılabilecek eylem planın hazırlayacağız ve bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. ATA Çiftliği’nde bu güzel ortamı bize sunduğu için Belediye’mizin çalışanlarına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençlerden ABB'ye teşekkür

Kamp programına katılan öğrencilerden bazıları da memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Erva Yaren İşler: "Burada Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Edebiyat Kampı adı altında iki günlük bir etkinliği için toplandık. Ankara Büyükşehir Belediyesi bize çok güzel bir alan tahsis etti, etkinlik alanımız kocaman, pek çok etkinlik yaptık, gerek yeme içme aynı zamanda atıştırmalıklar gerekse etkinliklerin içerikleri olarak dolu dolu geçti ve geçmeye devam ediyor. Aynı zamanda burada bungalovlar bize tahsis edildi, gerçekten çok rahat bir konaklama sağlıyorlar. Burada yeni insanlarla tanışıyoruz, sohbetler ediyoruz, edebiyat söyleşileri yapıyoruz. Gerçekten bize çok artıları olan, bize gerçekten konuştukça kendimizi daha iyi hissettiren, daha dolu gelen ve birikimlerimizi birbirimizle paylaşabileceğimiz bir etkinlik sunuluyor. Etkinliği düzenleyenlere, burayı organize edenlere, bize bu alanı tahsis edenlere çok teşekkür ediyorum."

-Merve Demir: "Edebiyat kampı için başvurmuştum, başvurum kabul edildi ve bugün buradayız. Ortam ve atmosfer çok güzel. Serkan Yorgancılar hocamızın tecrübelerini dinledik, bilgi, birikim, tecrübelerinden faydalandık, hepsi çok kıymetliydi. Bize bu imkanı sağladığı için Gençlik ve Spor Daire Başkanı’mıza ve Edebiyat Mahfili organizasyonunda görev üstlenen herkese çok teşekkür ediyorum."

-Münevver Ertürk: "Gençlerle beraber Belediye’nin de desteğiyle çok güzel bir kamp düzenledik. Hepimiz çok heyecanlıyız. İlk kez bir edebiyatseverlerin bu kadar bir arada bulunduğu ve birbirlerine bu kadar destek verdiği bir kampın içerisindeyiz. İnşallah güzel sonuçları olacak."

-Selami Baran Özardun: "Gençlerle ilgili yapılmış bu tür çalışmalar çok kıymetli ve Ankara da sanat yönünden zengin bir memleket olduğu için bu tarz etkinlikleri kaçırmamaya çalışıyoruz. Ben de bir edebiyatçıyım ve edebiyatçı arkadaşlarımla birlikte buraya geldik. Çok da keyifli etkinlikler oluyor. Çok mutluyuz, bu hizmeti sunanlara da teşekkürlerimi borç bilirim."