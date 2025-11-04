Gençler ayakta

Dış Haberler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić’in yönetimine karşı aylardır aralıklarla süren protestolar, hafta sonu başkent Belgrad’da şiddetli çatışmalara dönüştü. Pazar günü şehir merkezinde Cumhurbaşkanı’nın destekçileri ve muhalifler karşı karşıya geldi.

Belgrad’daki çatışmalar, bir gün önce Novi Sad kentinde düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı büyük bir anma mitinginin ardından patlak verdi. Tören, geçen yıl aynı şehirde yaşanan tren istasyonu faciasının yıldönümü dolayısıyla düzenlenmişti.