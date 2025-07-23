Gençler bit pazarında ‘vintage’ giysi avında

Hatice AYHAN

Eski ürünlerin yeniden değer kazandığı, daha önce dar gelirli yurttaşların uygun fiyatlı alışveriş için tercih ettiği bit pazarlarının alıcı profili değişiyor. Pazarlarda artık hem alıcılar hem de fiyatlar artıyor. İstanbul Kadıköy’de cuma günleri kurulan pazarda, gençlerin yoğunluğu göze çarpıyor.

Birçok yurttaş “Bit pazarı bile pahalı” yorumunu yaparken satıcılar, bu ürünlere özellikle genç müşterilerin ilgi gösterdiğini söylüyor. Özellikle giyim ürünlerinde hızlı tüketimden uzak durmak isteyen gençler de ikinci elin ‘kendine has bir tarz’ olduğunu anlatıyor.

ARTIK SADECE YAŞLILAR GELMİYOR

Bit pazarlarının alışılagelmiş müdavimleri genellikle orta yaş ve üzeri kişiler olsa da, son yıllarda gençler arasında da ikinci el alışverişe eğilim arttı. Pazarda tezgah açan bir satıcı, “Eskiden sadece emekli kesim gelirdi. Şimdi gençler de geliyor, vintage parçalara özel ilgi gösteriyorlar” diyerek değişimi özetliyor.

Pazarda gezenler için dikkat çekici bir başka detay da, ikinci el ile ‘vintage’ ürünler arasındaki ayrımın belirginleşmiş olması. Her ikinci el ürün artık “ucuz” değil. 90’lı yıllardan kalma bir gömlek ya da ceket, “Dönemin modasını yansıtıyor” diye yüksek fiyattan alıcı bulabiliyor. Pazarda konuştuğumuz vintage ürünler satan bir satıcı durumu şöyle anlatıyor: ‘’Vintage ve ikinci el birbirine karıştırılıyor, son zamanlarda 2000’ler modası patladı ve yurt dışından ithalle getiriliyor. Bir bluz 1000 lira civarı satılıyor. Kendine farklı bir tarz yaratmaya çalışan ve koleksiyon yapmak isteyen insanlar vintage ürünlere yöneliyor’’ ifadelerini kullandı.

GİYİM KÜLTÜRÜ HALİNE GELDİ

Bit pazarları, hızlı tüketilen tekstilden uzaklaşmak için de tercih edilir halde. Koleksiyonerler de antika pazarları yerine bit pazarlarını tercih ediyor. Buna rağmen ekonomik koşullar, buradaki alışverişi bile zorlaştırmış durumda.

Özellikle hazırgiyim mağazalarında aradıkları uygun fiyat ve kaliteyi bulamayan gençler, geçmişin izlerini taşıyan ikinci el ürünlerin yeniden değer kazandığını anlatıyor. İkinci el alışveriş yapan gençler ‘’Ürünler daha kaliteli. Şu an bir kıyafet aldığımızda 6 ay sonra sökülüp eskiyor, ikinci el ürünler yıllar geçmesine rağmen kalitesini koruyor hem de tarz duruyor’’ diyerek bit pazarının bir kültüre dönüştüğünün altını çiziyor.