"Gençler de Var!" sergisi 25 Ağustos’ta açılıyor

Talebeyiz Biz Derneği’nin "Gençler de Var!" Sergisi, 25 Ağustos’ta Tütün Deposunda gerçekleşecek olan etkinlik ile ziyaretçilerine kapılarını açıyor. 9 Eylül'e kadar açık olacak sergi Dayanışma için Sanat Projesi’nin bir parçası.

Dayanışma için Sanat Projesi, depremin hemen ardından gençlerin şu çağrısıyla hayata geçmişti:

"Depremin sarsıntısını deprem bölgesindeki genç arkadaşlarımızla birlikte hissettik ve hissetmeye devam ediyoruz. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalarda gençlerin unutulduğunu gördükçe üzülüyoruz. Biz ne kadar bağırsak da sesimiz dinlenilmezken, ‘apolitik’, ‘vurdumduymaz’ gibi yaftalamalara maruz kalıyor; yetişkinleri gençlerden ve çocuklardan üstün gören anlayışın baskısı altında eziliyoruz."

Buradan hareketle, üretilen sanat işlerinden elde edilecek gelirle deprem bölgesindeki gençlerle yapılacak sanat atölyelerine kaynak yaratmak için 25 genç ‘Talebeyiz Biz’ çatısı altında bir araya geldi ve katılımcı bir yöntemle belirledikleri “Gençler de var!” teması ile ilham verici işler üretti.

SERGİDE GENÇ SANATÇILARIN SESİNDEN SESLİ BETİMLEMELER DE VAR

Sergilenen işlerin, genç sanatçıların kendi sesinden sesli betimlemesinin de bulunduğu ‘Gençler de Var!’ sergisi, Türkiye'de genç olmanın nasıl deneyimlediğine ışık tutuyor ve yetişkinlerin gençlerle dayanışabilmek için yapabileceklerine ilişkin önemli ipuçları veriyor.

‘TALEBEYİZ BİZ’ DERNEĞİ HAKKINDA

Dayanışmanın ve sanatın gücüyle daha adil ve özgür yaşam alanlarını hep birlikte inşa edebilmek umuduyla 2021 yazında antropolog Müge Ayan ve eğitimci Sonel Balkan tarafından bir sosyal girişim olarak kurulan ‘Talebeyiz Biz’, Mayıs 2023'te gençlerin inisiyatifiyle dernek olarak tüzel kişiliğine kavuştu. Yönetim Kurulu’nu gençlerin oluşturduğu Talebeyiz Biz Derneği’nde gençler toplumsal meselelere ilişkin söz üretiyor, talep ve önerilerini sanat yoluyla ortaya koyuyor.