Gençler direniyor

AKP’nin politikalarına karşı KYK yurtlarından kampüslere, gençler seslerini yükseltiyor. Hacettepe’de, ODTÜ’de, Boğaziçi’nde gençler kayyumlara ‘Hayır’ demeyi sürdürüyor.

HABER MERKEZİ

AKP’nin üniversiteleri kışla, ticarethane, medrese karışımı bir mekân haline getirme çabasına karşı gençler direniyor. KYK yurtlarında, üniversite kampüslerinde gençler seslerini yükselterek hayır diyor.

Aydın’da KYK yurdunda asansör kazasında Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından gençler ülke genelinde sokaklara çıktı.

Hem KYK yurtlarındaki sorunlara karşı hem de üniversitelerde yaşananlara dikkat çeken gençler yaptıkları açıklamada şunları dedi: “Öğrencilerin barınma, beslenme gibi en temel ihtiyaçları gasp ediliyor, talep eden öğrenciler psikolojik desteğe ulaşamıyor. Eğitim almak temel bir hak olmaktan uzaklaşıyor. Öğrencilerin ihtiyaçları için ayrılmayan bütçe, tarikatlara, sermaye çetelerine ve savaşa ayrılıyor. Öğrencilerin yaşamlarından çalınanlar, saray giderlerine, iktidarın kendi mega projelerine veriliyor. Gelecek kaygımız ise, bugünümüzü yaşama kaygısıyla yarışıyor. Gençliğin geleceği de bugünü de ihmallerle dolu! İhmaller nedeniyle daha fazla sıra arkadaşımızı kaybetmeyeceğiz!”

Boğaziçi Üniversitesi’nde AKP’nin kayyumu Naci İnci’ye karşıysa öğrenciler akademisyenlerle birlikte iki yılı aşkın süredir direnişte. Öğrenciler sık sık yaptıkları eylemlerle kayyumu protesto ediyor. Öyle ki bu yüzden onlarca öğrenci hâlâ yargılanıyor. Ancak buna rağmen öğrenciler bir adım geri atmadı. Kayyuma üniversiteyi dar etti.

ODTÜ’de ise Rektör Verşan Kök Bahar Şenliğinin güvenlik ve temizlik endişelerini bahane göstererek Devrim Stadyumu'nda düzenlenmesini yasakladı. Kök'ün bu kararına karşı ODTÜ öğrencileri, rektörlük önünde günlerce nöbet tuttu. 4 Mayıs günü ise mezunların da desteğiyle kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Devrim'i alana kadar birlikte mücadele edeceklerini söyleyen mezunlar ve öğrenciler herkesi direnişe destek vermeye çağırdı.

Yürüyüş sırasında "Devrimci ODTÜ, Devrim'de şenlik" ve "Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz" gibi sloganlar atıldı.

ODTÜ Rektörlüğü eylemleri gerekçe gösterip öğrenciler hakkında soruşturma başlattı. Atanmış rektör Verşan Kök, Şenlik eylemlerine katılan 100’e yakın öğrenciye 1 aydan 1 döneme kadar uzaklaştırma cezası istedi.

Hacettepe Üniversitesi’nde de öğrenciler yemekhane ücretlerine yapılan zamlara ve Amfi Tiyatro’nun özel şirkete kiralanmasına karşı tepkileri sürüyor. Geçen hafta Beytepe Kampüsü'nde bir araya gelen öğrenciler ikinci kez yemekhane önünden Rektörlük binasına yürüdü.

Rektörlükten geri dönüş alamadıklarını belirten öğrenciler, yürüyüş boyunca “Öğrenciye zam, şirketlere rant”, “Sermayeye değil eğitime bütçe” sloganları attı. Rektörlük önünde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından öğrencilerin görüşme talebi kabul edilirken öğrenciler Sıhhiye Kampüsü'nde Rektör ile görüşerek taleplerini iletti.

Son olarak hem iş gençler hem de öğrenciler motokurye Ata Emre Akman’ın öldürülmesinin ardından eylemler gerçekleştirdi. Öğrencilerin çalışmak zorunda kalmasına ve iş güvenliği olmadan çalıştırıldıklarına dikkat çeken gençler acilen bu konularda önlem alınmasını istedi.