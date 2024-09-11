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Gençler durağa tekme ve yumruk atarak zarar verdi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir grup genç, durağın duvarlarına tekme ve yumruk atarak zarar verdi. Belediye ise o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, belediye malına zarar verenlere 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verildiğini hatırlattı.

Ajans Haberleri
  • 11.09.2024 23:55
  • Giriş: 11.09.2024 23:55
  • Güncelleme: 12.09.2024 00:02
Kaynak: İHA
Gençler durağa tekme ve yumruk atarak zarar verdi


Çan ilçesinde belediye, kapalı durağa tekme ve yumruk atarak zarar veren gençlerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Belediye malına zarar vermenin cezası, mala zarar verme suçunun nitelikli hallerinin düzenlendiği TCK md. 152 kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla belediye malına zarar veren sanık hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir" ifadelerine yer verildi.

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