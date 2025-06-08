Gençler eğitimden uzaklaşıyor

HABER MERKEZİ

Bu ay gerçekleşecek Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), eğitim sistemindeki eşitsizlik tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi.

Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖVDER) Eskişehir Şubesi Başkanı Faik Alkan, eğitim sistemi ve öğrenciler arasındaki eşitsizliklere ilişkin MA’ya konuştu.

Türkiye’nin sınavlar ülkesi olduğunu ve temel sorununda burada başladığına dikkat çeken Alkan, “Türkiye’de şu anda Cumhuriyet tarihinin en büyük devamsızlık oranı var, hem ortaokullarda hem liselerde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıkladı, ‘hayalet öğrencileri’ tartışıyoruz. Bu ülkede 720 bin öğrencinin şu anda nerede olduğunu bu devletin istatistikleri bile bulamaz durumda” diye belirtti.

KUŞAKLAR KAYBEDİLİYOR

Eğitim sistemi sebebiyle kuşakların kaybedildiğinin altını çizen Alkan, şunları söyledi: “Bu ülkede fırsat eşitliği yok. Baktığımız zaman metropollerde eğitime harcanan para ile yoksul, emekçi insanların olduğu yerlerde harcanan para arasında dağlar kadar fark var. Gençlerimiz eğitimden, gelecekten umudu kesmiş durumda. Öğrencilerimiz hayallerini ülkenin dışına kuruyor. Sadece üniversite öğrencileri açısından değil, lise öğrencileri açısından da böyle. Ortaokuldaki öğrenciler artık okumanın bir erdem, bir fazilet olduğuna inanmıyor. Artık okumanın onlara artı bir değer katacağını düşünmüyor. Emekçilerin bütçeleri açısından da düşündüğümüz zaman, eve katkı sunmak adına sanayide çalışıyorlar, hizmet sektöründe çalışıyorlar” diye konuştu.

REFORMA İHTİYAÇ VAR

Eğitim sisteminde reform yapılarak kamusal eğitim sistemine geçilmesi gerektiğini vurgulayan Alkan, şöyle devam etti: “Eğer kamusal eğitim, parasız eğitim olmazsa, bu eğitim modeliyle yarınları inşa etmek, Türkiye’yi farklı bir noktaya getirmek mümkün değil. Bilim dışılığı ilkokullarda öğrencilerimize veriyoruz. Ciddi bir reforma ihtiyacımız var. Bunun içerisinde veliler, eğitim emekçileri, bilim insanları olacak.”