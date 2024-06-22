Gençler eserleriyle Taksim’de

Türkiye’nin dört yanında eğitim gören sanatçı adayı öğrenciler ‘Genç Buluşmalar’ sergisi ile Taksim Sanat’ta bir araya geldi. Küratör Meriç Ateş “Bu seçkilerin yeni kuşakları görünürleştirdiğine inanıyorum” diyor.

Deniz Burak BAYRAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin en işlek noktalarını sanat merkezlerine dönüştürmeye devam ediyor. Ulaşımın ana arterlerine kurdukları Mecidiyeköy Sanat, Metrohan ve Taksim Sanat gibi galerilerde açılan sergilerle bu noktalara sanatı götürüyorlar; böylece kamusal alanlar daha işlevsel oluyor.

Kent kültürünün önemli noktalarından Taksim’deki Taksim Sanat şu günlerde genç bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Geleceğin 41 sanatçısının farklı stil ve tekniklerle özgün temalarda ürettikleri karma sergi ‘Genç Buluşmalar’dan söz ediyoruz. Bu yetenekli gençlere kapı aralayansa İBB iştiraklerinden Kültür A.Ş.’den başkası değil.

Türkiye’nin 20 farklı üniversitesinde güzel sanatlar fakültesinde okuyan öğrencilerin üretimlerinden oluşuyor bu dinamik sergi. 80 yapıtın sergilendiği ‘Genç Buluşmalar’, geçen ay da Artcontact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’ndaydı. Sanata ve özellikle genç sanatçılara alan açan bu sergiyi biz de çok önemsedik ve küratörü Meriç Aktaş Ateş ile konuştuk.

Meriç Aktaş Ateş

GENÇLERE ALAN AÇMAK

Ateş, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü ile Plastik Sanatlar Bölümü'nü yüksek onur derecesi ile Sanat Yönetimi Bölümü'nde yaptığı yüksek lisansını da onur derecesiyle tamamlamış. Akademik düzeyi oldukça nitelikli bir küratör olan Ateş, sanat yöneticiliği kariyerine akademisyenliği de eklemiş. Genç sanatçılara kucak açan bir öğretmen edasıyla yaşama geçirdiği bu sergi onun yaşamında özel bir yere sahip diye düşünüyoruz. Peki resim, heykel, seramik, fotoğraf, dokuma gibi malzemelerin yan yana geldiği bu multidisipliner oluşumun nüveleri nasıl atıldı? Ateş, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas ve sergiler koordinatörü Özlem Çolakoğlu’nun bağımsız genç sanatçılara alan açmayı çok önemsediğini belirtip devam ediyor: “Ben 2013'ten beri İzmir’de üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerine sergiler düzenliyorum. Bu ortak payda bizleri bir araya getirdi diyebilirim. Her iki buluşmanın da küratörlüğünü üstlenmiş olmak benim için çok kıymetli. Bu genç sanatçı aday seçkilerinin yeni kuşak sanatçıları görünür kıldığına inanıyoruz.”

Sergi için eser seçimi de dikkat çeken bir yolla gerçekleşmiş. Türkiye’nin birçok ilinde üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin akademisyenleriyle temasa geçmişler ve onlardan dikkat çekmek istedikleri lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin portfolyolarını paylaşmalarını rica etmişler. 100’ü aşkın portfolyodan şu an galeride sergilenen sanatçıları seçmişler.

TOPLUM, KADIN, ŞİDDET

Sergide, toplumsal değerlere değinen ve hayatla ilişkisini ön plana çıkartan, atık, iklim krizi, doğa, ölüm, yaşam, metamorfoz, iklim krizi, su, toplumsal ilişkiler, kadın, şiddet, sürdürülebilir yaşam gibi konuları temeline alan disiplinler arası eserler yer alıyor. Örneğin; Nurdan Unus, insanlığın sahip olma ve bulunduğu alanda yeni yerleşim kurma güdüsünü işlerken Beyza Çaylak malzemelerin doğasını inceliyor. Aziz Sargın figüratif işler üretmeye özen gösteriyor; heykellerinde toplumdaki bireylerin günlük poz ve ruh hâllerini çalışıyor. Semra Bayram’ın işleri çok dikkat çekici. Kumaş üzeri nakış yerleştirmesi ‘Bir Yastıkta Kırk Yıl’, şiddetin izlerini taşıyan bir kadını resmediyor.

Sanatla bu ölçüde hemhâl olmuş küratör, genç sanatçıların sanat ortamında görünür olduğunu düşünüyor mu, onlara imkânlar ne ölçüde tanınıyor? Aktaş’tan dinliyoruz: “Büyük illerde yaşayan genç sanatçıların görünür olma imkânları daha yüksek; merkezden uzaklaştıkça görünürlük gittikçe zorlaşıyor. Son yıllarda birçok ilimizde bu anlamda çok kıymetli projeler hayata geçiyor. İstanbul’un en yoğun ilçesi Beyoğlu’nda metro istasyonu içerisinde yer alan Taksim Sanat, çok ciddi rakamlarda her yaştan yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Bu da genç sanatçılarımızın görünürlüğünü ciddi oranda olumlu etkiliyor.”

“Buradaki sanatçılar belki de geleceğin en önemli sanatçıları olacak, bunu bize zaman gösterecek. Bu isimlerle şimdi böyle bir temasta bulunmak size ne hissettiriyor?” diye soruyoruz. Ateş, “Bir tarihe tanıklık etmiş olma düşüncesi beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Sergileri kurarken onların yaşadığı o güzel heyecanı gözlerinden okumak, tüm sergilerin kurulumuna ve açılışlarında bizlerle olmaları unutulmaz anılar biriktiriyor” diyerek sözlerini bitiriyor.

Sergiyi 21 Temmuz’a kadar ziyaret edebilirsiniz.