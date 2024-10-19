Gençler Gençİz Fest’te buluşuyor

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençler için eğlence dolu bir festival daha düzenliyor.

Gençİz Fest 2024 gençlerin sanatsal ve sportif yeteneklerini sergileyeceği, fikirlerini paylaşacağı ve birlikte eğleneceği bir buluşma noktası olacak.

İzmir’e ilk kez gelen 18-30 yaş arası gençler ile İzmir’de yaşayan gençleri buluşturma amacı taşıyan Gençİz Fest 2024 Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek.

22-23 Ekim tarihlerinde yapılacak iki günlük festival kapılarını saat 16.00’da açıp gece 00.00’a kadar eğlenceli zaman geçirmek isteyen gençleri ağırlayacak.

Konserler, stand-up’lar, ödüllü çekilişler, bilgi yarışmaları, İzmir`in sokak lezzetleri ve çok daha fazlasının yer aldığı festivalin ücretsiz giriş biletleri, www.gencizmir.com üzerinden kayıt yapılarak temin edilebilecek.