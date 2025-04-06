Gençler iklim krizine karşı seslerini Konak’tan yükseltecek

(İZMİR) - Konak Belediyesi, Sosyal İklim Derneği’yle birlikte yürüttüğü İklim İçin Gençlik Hareketi projesi kapsamında 8 Nisan’da düzenlenecek Konak Genç İklim Forumu’na ev sahipliği yapacak. Tüm gün devam edecek forum süresince gençler, iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma ve gençlik katılımına dair taleplerini belirleyecek.

Konak Belediyesi, Sosyal İklim Derneği ile birlikte hayata geçirdiği ve gençlerin kendilerini ifade ederken karar alma süreçlerinde etkin olduğu “Youth Act4Climate – İklim İçin Gençlik Hareketi” projesi kapsamında bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan Sivil Katılım Projesi kapsamında hazırlanan projenin ikinci adımı olan “Konak Genç İklim Forumu” 8 Nisan Salı günü Konak’ta düzenlenecek. Tüm gün devam edecek forum süresince gençler, iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma ve gençlik katılımına dair taleplerini belirleyecek. Açık Alan Teknolojisi Modeli ile genç liderlerin kolaylaştırıcılığında kök sorunlar ve çözüm yolları oluşturulacak. Ayrıca yerel düzeyde gençlik ve iklim politikalarına katkı sunularak katılım alanları geliştirilecek.

“Gençlerin aktif rol almasını önemsiyoruz”

Forumun gençlerin iklim değişikliği konusunda çözüm odaklı fikirlerini geliştirebilecekleri bir platform sağlayacağını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak Belediyesi olarak gençlerimizin iklim kriziyle mücadele konusunda aktif rol almasını önemsiyoruz. ‘Youth Act4Climate – İklim İçin Gençlik Hareketi’ projesiyle, gençlerimize fikirlerini ve taleplerini duyurabilecekleri platformlar sunuyoruz. Proje kapsamında 8 Nisan’da gerçekleştireceğimiz ‘Konak Genç İklim Forumu’ ile gençlerimizin iklim krizi ve sürdürülebilir kalkınma konularındaki bakış açılarını ortaya koymalarını sağlayacağız. Gençlerimizin sesinin daha güçlü duyulması, yerel politikaların şekillendirilmesinde katkı sağlamaları, hepimizin geleceği için büyük bir adım olacak” ifadelerini kullandı.