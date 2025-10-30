Gençler iş bulamazken Aile Bakanlığı: "Evlenene 3, çocuk sahibi olana 2 asgari ücret"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ekim Ayı Meclis Toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Refahı sürdürülebilir kılmanın yolu, güçlü işletmeler kadar güçlü ailelerden, üretken bireylerden ve adil bir toplumsal düzenden geçer. Aileyi sadece bir sosyal birim değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel dayanıklılığın da temeli olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘AİLE YILI’ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025 yılını “aile yılı” ilan etmesiyle, tüm politikalarını aileyi güçlendirecek biçimde şekillendirdiklerini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, “Bu doğrultuda, bakım hizmetlerinden esnek çalışma modellerine kadar, kadınların iş hayatına katılımını kolaylaştıracak yeni modeller geliştiriyoruz. İş dünyasıyla el ele vererek çalışma yaşamında dengeyi ve nesiller arası dayanışmayı sağlayan adımlar atıyoruz” dedi.

EVLENENE 3, ÇOCUK SAHİBİ OLANA 2 NET ASGARİ ÜCRET

“Aile dostu işyeri” modellerini yaygınlaştırdıklarını söyleyen Göktaş, geçtiğimiz ay MÜSİAD ile bir protokol imzaladıklarını açıkladı. Protokol kapsamında 1205 firmanın, evlenecek çalışanlarına üç net asgari ücret, çocuk sahibi olacaklara iki net asgari ücret vereceğini söyleyen Göktaş, “Kurumsal hayırseverliği bir sosyal dayanışma kültürü olarak yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“GENÇ NÜFUS, SAVUNMA SANAYİ KADAR ÖNEMLİDİR”

“Genç ve dinamik nüfus yapımız bizim her zaman gücümüz oldu. Az önce başkanımız ifade etti. 2000’li yılların başında 25 yaş altı vatandaş sayımız çokken, şu an ülke ortalamamız 34 yaşında. Hızlıca yaşlanıyoruz. Nüfusumuz da yaşlanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi. Bununla beraber yaşlanan bir nüfusla, önümüzde farklı sınamalardan geçme ihtimalimiz çok yüksek” diyen Göktaş, sanayicilerin de bundan etkileneceğini söyleyerek iş insanlarına şöyle seslendi: “Aile ve dinamik nüfus yapımızı korumak hakikaten hepimiz için stratejik bir adımdır. Ben savunma sanayi kadar stratejik olduğuna inanıyorum. Şayet bu şekilde devam edersek çalışabilecek durumda olan gencimiz olamayacak. Sizler de sanayiciler olarak belki bu sınamalardan en çok etkilenenlerden biri olacaksınız. Bu kapsamda aile demek nüfus demek, genç ve dinamik nüfus yapımızı korumak aslında hepimizin ortak sorumluluğudur” diye konuştu.

“EVET ‘AİLE’ DİYORUZ”

Göktaş, “Bu protokolleri biz neden önemsiyoruz? ‘Aile diyorsunuz’ diyorlar bazen. Evet ‘aile’ diyoruz. Çünkü genç ve dinamik nüfus yapımız sağlam ve güçlü ailelerden oluşur. Bir evde bir kadın veya bir erkek sağlam ailelerde sağlıklı ailelerde mutlu çocuklar büyür. Ama çalışma ortamlarını da sağlamak zorundayız. Organize sanayi bölgelerinde kreş desteği ile beraber çalışanlar daha mutlu olabilir. Çünkü çocuklarını burada bırakabilecekleri bir ortam oluşur. Ama bir yandan da tabi iş yaşam dengesini de kurmak zorundayız. Gençlerimize ‘Evlen, evlen’ demekle olmuyor bu işler. Onlar o imkanı, o desteği de sağlamak zorundayız. Bu kapsamda genç ve dinamik nüfus yapımızı korumak her zamankinden daha da önem arz ediyor. Zira önümüzdeki dönemlerde yaşlanmaya devam edeceğiz. Ancak genç ve dinamik nüfusumuzu hala koruyabilmemiz için hala avantajlı durumdayız. Ama alarm seviyesindeyiz. Bu kapsamda her birimizin üzerine de görevler düşüyor. MÜSİAD’la yürüttüğümüz iş birliğinin bir benzerini sizlerle beraber yürütebiliriz. Ya da gençlere, genç evlenmek isteyen çiftlerimize yönelik yapacağınız destekler gerçekten bu kapsamda yürütebileceğimiz önemli adımlar. Biz devlet olarak aile ve destek fonunu hayata geçirdik. Özel sektörle beraber bütün toplum olarak bu konuya el attığımızda gerçekten bu konuda seferberlik ilan etmek zorundayız ve her birimiz aile dostu ekosistemi birlikte inşa edebiliriz” dedi.