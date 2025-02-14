Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gençler iş bulamazken Aile Bakanlığı: Seviyorsan git evlen bence

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Seviyorsan git evlen bence" paylaşımına sosyal medya üzerinden çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

Güncel
  • 14.02.2025 14:18
  • Giriş: 14.02.2025 14:18
  • Güncelleme: 14.02.2025 14:29
Kaynak: Haber Merkezi
Gençler iş bulamazken Aile Bakanlığı: Seviyorsan git evlen bence
Fotoğraf: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya üzerinden tepki çeken bir paylaşıma imza attı.

Bakanlığın hesabından yapılan paylaşımda "Seviyorsan git evlen bence" ifadesine yer verildi.

Bakanlık, paylaşımın altına Aile Gençlik Fonu'nun linkini de yorum olarak ekledi.

Bakanlığın paylaşımına çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı durumu ciddiyetsiz olarak nitelerken, çok sayıda kullanıcı da gençlerin işsizlik problemi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Bakanlığa gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:

BirGün'e Abone Ol