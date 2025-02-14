Gençler iş bulamazken Aile Bakanlığı: Seviyorsan git evlen bence

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya üzerinden tepki çeken bir paylaşıma imza attı.

Bakanlığın hesabından yapılan paylaşımda "Seviyorsan git evlen bence" ifadesine yer verildi.

Seviyorsan git evlen bence…🤭 — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) February 14, 2025

Bakanlık, paylaşımın altına Aile Gençlik Fonu'nun linkini de yorum olarak ekledi.

Bakanlığın paylaşımına çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı durumu ciddiyetsiz olarak nitelerken, çok sayıda kullanıcı da gençlerin işsizlik problemi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Bakanlığa gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:

Gençler iş mi bulabiliyor da evlensinler, “sence” demek çok kolay — Kudret Solmaz (@kudretsolmaz) February 14, 2025

Bu ciddiyetsizlik çok sinir bozucu https://t.co/GadkNbv9Au — Çınar Livane Özer (@CinarOzer) February 14, 2025

Millette para mı var https://t.co/efF7eihksX — RAU 𓂀 (@recepaliuzun8) February 14, 2025