Gençler, İŞKUR kuyruğunda

İktidarın, büyük oranda Saray merkezli şekillendirilen ekonomi politikası işsizlik ve derin yoksulluğu beraberinde getirdi.

Türkiye gerçekleriyle uyumsuz eğitim politikaları ise krizin yakıcı etkilerini daha da artırdı. AKP’nin, “Her ile bir üniversite” politikası nedeniyle genç işsizler ordusu çarpıcı boyutlara ulaştı.

İŞKUR'un verileri de üniversite mezunlarının iş umudunun giderek tükendiğini ortaya koydu. İş bulmak umuduyla İŞKUR’a kayıt olan gençlerin sayısı dahi tek başına dramatik tabloyu gözler önüne serdi.

Ağustos ayı itibarıyla İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı, 2 milyon 371 bin 977 oldu. Toplam 2,3 milyon İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin öğrenim durumlarına göre sıralandığı listede, lise mezunlarının ağırlıkta olduğu kaydedildi. Buna göre, İŞKUR'a kayıtlı lise mezunlarının sayısı, 851 bin 288 ile ifade edildi. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarına yönelik İŞKUR verileri de dikkati çekti. İŞKUR'un verilerine göre, iş bulmak amacıyla kuruma kaydını yaptıran üniversite mezunu sayısı ağustos ayı itibarıyla 590 bin 769 olarak gerçekleşti. İŞKUR'a başvuran üniversite mezunlarının 13 bin 433’ünün yüksek lisans ve doktora mezunlarından oluştuğu bildirildi.

İŞKUR'a kayıtlı işsiz üniversite mezunlarının iş bekleme süreleri de paylaşıldı. Buna göre, İŞKUR'a kayıtlı 590 bin 769 üniversite mezunu işsizin bir yıl ya da bir yıldan daha fazla süredir iş beklediği belirtildi.

TEK UMUT İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

Türkiye’de kronik hale gelen işsizliğin ulaştığı boyutu ortaya koyan veriler arasında, işsizlik ödeneği başvurularına yönelik veri de yer aldı. Verilere göre, Ocak-Temmuz 2024 döneminde toplam 931 bin 534 kişi işsizlik ödeneği başvurusu yaptı. İşsizlik ödeneği hak eden sayısı ise 449 bin 736’da kaldı. Ocak-Temmuz 2024 döneminde işsizlik ödeneğine başvuran toplam 931 bin 534 kişinin 499 bin 553’ünün 15-34 yaş aralığındaki gençlerden oluştuğu öğrenildi.