Gençler işsiz AKP’liler şen: AKP’li Şen’in kızı eğitim ataşesi

Millî Eğitim Bakanlığı, yurt dışı teşkilatında görev alacak yeni eğitim ataşelerini belirledi. MEB, Mainz Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği’ne yaptığı atama ile eğitimde yönetici atamalarında eş-dost-akraba kayırmacılığı tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi.

MEB’in yurt dışı teşkilatında görev alacak yeni eğitim ataşelerine yönelik atamaları kapsamında Almanya’daki iki önemli merkeze görevlendirmeler yapıldı.

Hamburg Eğitim Ataşeliği’ne, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Ekici getirildi.

Mainz Eğitim Ataşeliği’ne ise Şeyma Şen Aybek’in atandığı bildirildi. Şeyma Şen Aybek’in, AKP Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı’ndan Sorumlu MYK Üyesi Mustafa Şen’in kızı olduğu belirtildi.

MEB kaynakları, Şen’in açıktan atama ile görevlendirildiğini kaydederek, “Bu durumdan artık iktidar bürokratları da rahatsız” diye konuştu.