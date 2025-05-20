Gençler İzmir'de yarışacak

Kültür Sanat Servisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Edebiyat Festivali, bu yıl 9. kez edebiyatseverlerle buluşacak.

'Edebiyat Yolculuktur' temasıyla 19-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında, çocuk ve gençlerin edebiyata ve okuma-yazmaya olan ilgisini artırmak, ulusal ve uluslararası yayınlara dair bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlamak, festival adına kalıcı eserler bırakmak amacıyla 'Yolculuk' temalı Şiir, Öykü ve Deneme Yarışması düzenlenecek. Yarışmaya son başvuru tarihi 31 Temmuz. Bilgi için www.izmir.art sitesi ziyaret edilebilir.