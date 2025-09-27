Gençler, kamp için Foça’da buluştu

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi iş birliğiyle Kumburnu Plajı’nda düzenlenen gençlik kampı, 500 kişinin katılımıyla başladı. “Gençlik ve Gençlik Hakları” temasıyla 3 gün sürecek etkinliğe gençler ücretsiz katılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “genç dostu kent” vizyonuyla 26-28 Eylül tarihlerini kapsayan dopdolu bir gençlik kampı programı hazırlandı. Foça’nın Kumburnu Plajı’nda 3 gün sürecek çadır kampının ilk günü pek çok etkinlikle tamamlandı. Sabah saatlerinde kamp alanına ulaşan gençler, çadırların kurulumunun ardından öğle yemeğinde buluştu. Ardından tanışma oyunlarıyla kaynaşan katılımcılar, "Biz kimiz?" ve İzmir Kent Konseyi Gençlik Merkezi'nin koordine ettiği "Gençler için İzmir" başlıklı söyleşilere katıldı.

Akşam yemeğinin ardından komedyen Seda Yüz'ün stand-up gösterisi ve Sevil Arnozczky'nin konseriyle gençler eğlence dolu bir gün geçirdi.

“İyi ki Foça'dasınız”



Akşam etkinlikleri öncesinde gençlerle sohbet etmek üzere sahneye çıkan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, gençlerin geleceğin mimarı olduğuna ve cumhuriyetin gençlere emanet edilmesinin önemine değinerek “İyi ki Foça’dasınız. Gelecek yıl bu kampı daha zengin içeriklerle, daha fazla etkinlikle planlayacağız. Göreve geldiğimden bu yana çocuklara ve gençlere yönelik projeleri en öncelikli konular arasında görüyorum. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve ilçelerimizde yaşayan gençleri her zaman Foça’da görmekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Çiler Gürel ise sözlerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın gençlere selamını ileterek başladı. Gürel, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin iyi olma hâlini destekleyecek organizasyonları çok önemsiyoruz. Kampınızın verimli geçeceğine eminim. Umarım hepiniz çok keyif alırsınız" ifadelerini kullandı.

“Keyifli yaşamanız vazifemiz”



Gençlik Kampı'nın planlanması ve organizasyonunu gerçekleştiren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, gençlerin kamplara ve çeşitli etkinliklere daha fazla katılım göstermesi için belediye olarak olanakları artırmaya devam edeceklerini belirtti. Kaçar, gençlerin komitelere dâhil olmalarının ve süreçlere aktif katılım sağlamalarının önemine dikkat çekerek, “Etkinlik sonunda gençlerden geri bildirim alacağız ve kampları daha da geliştirmek için çalışmayı sürdüreceğiz. Zorunlu ihtiyaçlarınızla ilgili görevlerimizin yanı sıra, kendinizi geliştirmeniz, kapasitenizi güçlendirmeniz ile keyifli ve konforlu bir yaşam sürmeniz de vazifemiz. Sizin için gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Dopdolu program



Kamp süresince katılımcılar hem üretecek hem bol bol eğlenecek. Gençlik forumunda fikir alışverişinde bulunacak gençler, deneyim alanlarında pratik bilgi edinecek, söyleşilerle ilham alacak ve atölyelerde yaratıcılıklarını ortaya koyacak.