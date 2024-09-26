Gençler kaygılı

Haber Merkezi

Türkiye genelinde 18-34 yaş aralığındaki 2 bin 627 katılımcı ile yapılan araştırma, gençlerin yaşadığı gelecek kaygısını bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 70,1’i aylık 5 bin TL’nin altında gelirle geçinmeye çalışırken yüzde 64,1’i ailesinden harçlık alarak hayatını idame ettiriyor. Dolayısıyla gençlerin kendi hayatları üzerindeki kontrol hissi de erozyona uğruyor.

Youthall, bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdiği “Gençlerin beklenti ve yönelimleri araştırması”nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, gençlerin ekonomik bağımsızlıklarını kazanma konusunda zorlukları sürüyor. Araştırmada dikkat çeken bazı veriler şöyle;

• 2023’e kıyasla harçlıklar yüzde 100 oranında artmış olmasına rağmen yüksek enflasyon karşısında gençlerin alım gücünün azaldığı görüldü. Katılımcıların yüzde 36,8’i aylık 2 bin 500 TL ve altında bir gelirle geçinmeye çalışırken yüzde 33,3’ü ise 2 bin 500 ile 5 bin TL arası bir harçlık veya gelirle yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

• Gençlerin yüzde 64,1’i hâlâ ailelerinden ekonomik destek alırken yüzde 46,1’i KYK bursu veya kredisi ile yaşam standartlarını karşılamaya çalışıyor.

• Geçtiğimiz yılın araştırmasında en dikkat çeken bulgulardan biri “iş arayan üniversite mezunlarının” yüzde 69’unun sadece bin 500 TL harçlıkla geçinmek zorunda olmasıydı. Bu grup için harçlıklar rakamsal olarak yüzde %25 artmış olsa bile mevcut enflasyona karşı oldukça düşük kalmış durumda. İş arayan üniversite mezunlarının temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanmaları, onlar için ekonomik çıkmazı belirgin hale getiriyor.

• Katılımcıların yüzde 73,1’i belirli durumlar üzerinde kontrolleri olduğunu ancak hayatlarında kontrol edemedikleri dış faktörlerin de bulunduğunu belirtiyor.

• Geçen seneye göre yüzde 80’e yakın artış gösteren bu oran, gençlerin “kontrol hissini kaybettiği duygusunun” arttığını ortaya koyuyor. Hayatlarında yeterli kontrole sahip olmadığını düşünen gençler, geleceğe kaygılı bakıyor ve bu motivasyonlarını düşüyor.

• Gelecekle ilgili ne düşündükleri sorulduğunda yüzde 40,9’u kaygılı olduğu yanıtını verirken sadece yüzde 35,5’i umutlu olduğunu ifade ediyor.

• Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 53,7’si iş-yaşam dengesinin iş seçiminde en önemli faktör olduğunu belirtirken yüzde 48’i esnek çalışma koşullarına sahip işlerde çalışmayı tercih ettiğini ifade ediyor.