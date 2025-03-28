Gençler Maltepe'de öğrenci kortejinde buluşacak

Üniversiteliler, yarın Maltepe'de düzenlenecek "Büyük Maltepe Mitingi'ne" kitlesel katılım sağlanacaklarını açıkladı.

Üniversiteliler, 1 haftayı aşkın süredir sokaklarda, meydanlarda, kampüslerde hukuksuzluğa karşı direniyor.

Beyazıt'ta ilk gün yıkılan barikat gençliğin mücadelesinin öncüsü oldu. ODTÜ'de, Hacettepe'de, İTÜ'de, YTÜ'de, Marmara'da, Ege'de, Anadolu Üniversitesi'nde ve daha nicesinde gençler "rezil bir geleceğin kölesi olmayacağız" dedi.

AKP'nin 23 yıllık iktidarı boyunca geleceksizliğe mahkum edilen, yok sayılan, yoksul bırakılan, yurt bulamayan, burs bulamayan gençler "artık yeter" diye haykırdı.

Üniversitelerde "akademik boykot yapan" öğrenciler, "hayatı durduruyoruz" dedi.

Üniversite öğrencileri "Büyük Maltepe Mitingi'ne çağrı yapıyor. Saat 11.30'da İdealtepe Marmaray Durağı'nda buluşacak ve miting alanına yürüyecek.