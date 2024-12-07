Gençler saatlerce aç susuz bırakıldı

Haber Merkezi

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Muğla Milletvekili Gizem Özcan, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ve Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’dan oluşan heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında İsrail'le ticareti protesto ettikleri için tutuklanan gençleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i, Tayfun Kahraman'ı, Can Atalay'ı, Selçuk Kozağaçlı'yı ve Osman Kavala'yı Silivri’deki Cezaevi’nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından cezaevi önünde açıklama yapan Akdoğan şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 9 genç arkadaşımız olmak üzere, bugün Silivri Cezaevi’nde yatan Can Atalay, Ahmet Özer, Selçuk Kozağaçlı, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala’yı ziyaret ettik. 9 arkadaşımız bir protesto eyleminde bulundu. Bu protesto eylemini anayasanın 34. maddesine dayanarak yaptılar. Gösteri yapmak, protesto yapmak, yürüyüş yapmak anayasal bir hak aslına bakarsanız ama bu 9 arkadaşımızın 2'si Metris Cezaevi’nde, 7'si Silivri Cezaevi’nde maalesef. Kendilerini ziyaret ettik.

Bu 9 arkadaşımızın içinde öğrenci olan var. Mücahit Özel öğrenci, Emre Tekinkaya ihracat uzmanı ve akademisyen, Gülşah Eldemir, Türkiye'nin sayılı yapay zeka uzmanlarından birisi. Cemile Akça medya iletişim uzmanı, Çile Uğur bir tekstil işçisi ve 12 yaşında hakim olmak isteyen bir kızı var. Şeyma Yıldırım, İngiliz Dili ve Edebiyatı okumuş. Sena Küçük stajyer avukat. Bir diğer tutuklu stajyer avukat, Fatma Dilara Gezmişoğlu matematik öğretmeni. Fadime Merve Erdem cezaevinde yatıyorlar. Bu eylemi yapan arkadaşlar birbirleriyle tanışmıyorlar. Birbirlerinden habersizler ancak bir duyarlılık, bir vicdan, bir bilinç onları o gün orada bir araya getirmiş. Arkadaşlarımızla konuştuk. Ben söylediklerini size aktarmak isterim. Arkadaşlarımız diyor ki, ‘Teröre, zulme ve adaletsizliğe karşıyız. Karınca misali mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz sonuca ulaşır, ulaşmaz ancak bizim nereye gittiğimiz, ne yöne gittiğimiz, ne yana varmak istediğimiz belli olsun istiyoruz.’ Susulacak olmadığının da altını çiziyorlar. Dünyadaki hukuksuzluk gömleğinin bugün de kendilerine giydirildiğini söylüyorlar. Hukuksuzluğa karşı durmadan mücadele edeceklerini söylüyorlar.”