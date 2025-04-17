Gençler susmuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla sonuçlanan 19 Mart darbe girişiminin ardından başlayan protestolar sürüyor. Demokratik haklarını sokaklarda kullanan yurttaşlara yönelik gözaltı ve tutuklama dalgaları ise işe yaramıyor. Yaratılmak istenen korku ve sindirme iklimine karşı öğrenciler kampüslerden ve okullarının bahçelerinden ses yükseltmeye devam ediyor.

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri gençlik film festivali kapsamında çizdikleri Ali İsmail Korkmaz resminin güvenlik tarafından silinmemesi için önünde nöbet tuttu. Sabah saatlerinde ise duvar önünde nöbet tutan öğrencilere özel güvenlikler müdahale etti.

DİRENİŞ BALOSU

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde her yıl düzenlenen "Geleneksel Akademi Kıyafet Balosu" okul yönetiminin kararıyla bu sene düzenlenmedi. Öğrenciler “Direniş Balosu” adıyla alternatif balo düzenledi. Konservatuar öğrencilerinin tiyatro, müzik ve dans gösterilerinin sahnelendiği geceye birçok öğrenci toma, ceviz ağacı, Bozdoğan Kemeri gibi protestolarla ilişkili kostümleriyle katıldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri Direniş Balosu düzenledi.

TEHDİT KÂR ETMEDİ

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Sağlık Kampüsü’nde oturma eylemi yapıldı. Öğrenciler, dekanlıkların öğrencileri fişleme tehdidinde bulunduğunu belirterek, "Eyleme giden öğrenciler ve destek veren, paylaşım yapan akademisyenler hakkında soruşturma başlatılacağı söylendi ancak buna rağmen eylem yapıldı" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ülke genelindeki proje okullarına yönelik öğretmen atamalarına tepkiler sürerken, Eskişehir Liseli Dayanışma Ağı, proje okullarındaki görevlerinden alınan öğretmenlere destek için yürüyüş düzenledi. Eskişehir Liseli Dayanışma Ağı adına açıklama yapan Deniz Şanlı, "Öğretmenlerimizi yalnız bırakmayacağız, yaşamımızı bu gerici düzene ve onun geleceksizliğine teslim etmeyeceğiz! Liseli öğrenciler eşitlikçi, bilimin temel alındığı, laik ve çağdaş bir toplum için mücadele eden öğretmenlerini selamlıyor" dedi. Kocaeli Gebze’de farklı liselerde okuyan lise öğrencileri yürüyüş yaptı, MEB’in proje okullarındaki keyfi öğretmen atamalarını protesto etti.

İMZA KAMPANYASI

İzmir’in tarihi okullarından Atatürk Lisesi’nde görevli 50 öğretmenin yeniden atanmaması nedeniyle imza kampanyası başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürk Lisesi’nin önüne giderek veliler tarafından hazırlanan kampanya metnini imzaladı.

İzmir Atatürk Lisesi’nde velilerin başlattığı imza kampanyasına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay destek verdi.

Kocaeli Yarımca Anadolu Lisesi öğrencileri de okul bahçesinde oturma eylemi yaparak öğretmenlerine destek oldu. Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğrencileri, "proje okul" uygulaması kapsamında okullarında görev yapan 13 öğretmenin başka okullara görevlendirilmesine tepki gösterdiler ve ilk derse girmeyerek, okul bahçesinde oturma eylemi yaptı.

Kocaeli Yarımca Anadolu Lisesi öğrencileri de oturma eylemi yaptı.

Toki Anadolu Lisesi/ ŞOYAL mezunları yürüyüş yaparak kararı protesto etti, Yapılan açıklamada, "Bizler bu sürecin karşısında susmayacağız. Okullarımızı, öğretmenlerimizi ve nitelikli eğitimi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" denildi.