Gençler tarih yazıyor

Spor Servisi

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor, Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükseldi. 37. dakikada Salzburg penaltı kazandı. Sol kanattan Brandtner'in defans arkasına yaptığı koşuda rakibini engellemek isteyen Taha Emre İnce kayarak yaptığı müdahaleyle rakibini düşürerek penaltıya sebep oldu.

39. dakikada Salzburg penaltı atışından yararlanamadı. Lukic, kullandığı penaltı atışında topu kalenin solundan auta yolladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA

73. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan kullanılan taç atışında rakibinden sıyrılan Salih Malkoçoğlu ceza yayındaki Yiğit Kemal Turan'ı buldu. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0. 84. dakikada Salzburg eşitliği sağladı. Sol kanattan Lukic'in kullandığı kornerde arka direkte oluşan karambolde topu önünde bulan Mellberg, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

89. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Orta alanda topu kapan Esat, pasında ceza yayının önündeki Boran Başkan'ı buldu. Bu oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-1. Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bordo-mavili takım, adını finale yazdırdı.