Gençler tutuklu, aileler ayakta

İlayda SORKU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun ardından başlayan eylemlerde gözaltına alınan ardındansa tutuklanan öğrencilerin aileleri, Anne-Baba Dayanışma Ağı çatısı altında bir araya geldi. Aileler, çocuklarının derhal serbest bırakılmasını talep etti.

İBB’ye yönelik operasyonların ardından ülkenin dört bir yanında başlayan protestolarda çok sayıda öğrenci gözaltına alındı, bir kısmı ise tutuklandı. Anne-Baba Dayanışma Ağı’nı kuran aileler, çocuklarının anayasal haklarını kullandıklarını ve demokratik protesto haklarının engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

Aynı zamanda Anne-Baba Dayanışma Ağı, çocuklarını görmek için gelen ailelerle yiyecek, içecek dayanışması sağlamak için bugün Silivri Cezaevi önünde olacak.

BİRBİRİMİZE EMANETİZ

Anne-Baba Dayanışma Ağı’ndan Avni Gündoğan, “Anne-Baba Dayanışma Ağı, gösterdikleri tepkilerden dolayı gözaltına alınan veya tutuklanan çocukların ailelerini bir araya getirmeye başlayan bir ağ. Bundan sonraki süreci ailelerle beraber, ortak kararlar alarak yürüteceğiz. Çünkü aileler olarak hepimiz birbirimize emanetiz” diye konuştu.

SINAVLARI BAŞLAYACAK

Bayram sonrası üniversitelerde sınavların başlayacağını hatırlatan Gündoğan, “Bu çocukların anayasal hakları olan eğitim hakkı gasp ediliyor. Anne ve babalar olarak bütün siyasi partilere sesleniyoruz, bu çocuklar serbest bırakılmadığı takdirde bütün bu öfke kendilerine de dönecektir” dedi.

Aileler, gözaltındaki ve tutuklu öğrencilerin cezaevinde maruz kaldıkları kötü muameleye de dikkati çekti. Gündoğan, yaşanan hak ihlallerini şu sözlerle dile getirdi: “Bayramda açık görüş var ancak içeriye yiyecek almıyorlar, gazete almıyorlar. Ailelerin getirdiği kitaplar henüz çocuklara verilmemiş. Ders notları, sınav çizelgeleri teslim edilmemiş. İçeride her an sağlık durumu kötüleşebilecek olan, ciddi hastalıkları olan çocuklar var. Birçoğu yaralı, şiddete ve işkenceye maruz kalmış. Vatan Emniyet’te hafta sonu iki gün boyunca gözaltına alınan çocuklara sadece kuru ekmek vermişler. Bir savaşta düşman hukukunda bile uygulanmayan uygulamalarla karşı karşıyayız.”

ORTAKLAŞILMASI GEREK

Anne-Baba Dayanışma Ağı’ndan Yusuf Çakır ise, “Çocuğum Bayraklı’da gözaltına alındı. Oğlumun gözaltına alınmasından bugüne kadar oradaki ailelerin dağınıklığını, yaşadığı zorlukları gördüm. Mutlaka bir çatı altında toplanarak bu ailelerle ortaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bu ailelerin bir dayanışmaya ihtiyacı var. Bu dayanışma sadece gönül dayanışması olabilir, yanında yer almak olabilir. İhtiyacı olan aileler, ihtiyacı olan çocuklar için maddi bir dayanışma olabilir. Bir fon oluşturabiliriz gönüllülerle. Bu fondan ailelerle ve gözaltında olan veya tutuklanan çocuklarımızla dayanışabiliriz” dedi.

Ailelerin gençlerle gurur duyduğunu belirten Çakır, mücadelelerinin süreceğini vurguladı: “301 genç cezaevinde girdi bayrama. İktidar gözdağı vermek istiyor. Özellikle gençlere, ‘sokağa çıkarsanız başınıza bu gelecek’ diyor. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Bu 301 çocuğun 301'i de çıkana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bizim çocuklarımız haklı. Biz çocuklarımızla gurur duyuyoruz ve sonuna kadar arkalarındayız.”

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HUKUKİ BİLGİLENDİRME AĞI KURULDU

Saray rejimine karşı ayağa kalkan yurttaşlara karşı başlatılan operasyonlar sonrası SOL Hukuk, gözaltına alınan ve tutuklanan gençler için “Hukuki Bilgilendirme Ağı”nın kurulduğunu açıkladı. Gençlere yönelik operasyonların ardından tutuklanan gençlerin aileleri tarafından kurulan “Anne Baba Dayanışma Ağı”’nın ardından SOL Hukuk da gençlerle, gençlerin anne babalarıyla dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı.

Açıklamada, “Anne Baba Dayanışma Ağı ile dayanışma göstererek öğrencilerle ve aileleriyle Hukuki Bilgilendirme Ağı oluşturuyor Avukat meslektaşlarımızı dayanışma ağımıza katılmaya çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.