Gençler vergisiz telefonu da alamadı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için “Genç Teknolojik Destek Programı” vaadini verdi.

Örgün eğitimdeki öğrencileri kapsayacağı belirtilen vaat, seçim mitinglerinde kürsülerden duyuruldu. 1 Kasım 2023 tarihinde başlayacağı belirtilen destek programı, seçimlerin geride kalmasıyla adeta unutuldu.

Soru önergelerine de konu olan gecikmeye yönelik tepkilerin ardından program, 15 Kasım 2023 tarihinde hayata geçirilebildi. Ancak program, Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle iktidarın beklediği ilgiyi görmedi. Programa gösterilen düşük ilgi, Türkiye’de örgün eğitimdeki öğrencilerin 10 bin TL’nin altındaki telefonları dahi alamadığını ortaya koydu.

PROGRAMA İLGİ YOK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Genç Teknolojik Destek Programı’ndan yararlanan öğrenci sayısını Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a sordu. Bak’ın verdiği yanıt, gençlerin programa ilgi göstermediğini gözler önüne serdi. Örgün eğitimdeki 4 milyonu aşkın öğrenciden ancak 37 bin 345’nin bilgisayar desteği, 109 bin 749’unun ise telefon desteği alabildiği öğrenildi.

Program için ayrılan 10 milyar TL’lik kaynağın yalnızca 480 milyon TL’si kullanılabildi. CHP’li Bakırlıoğlu, Türkiye’deki ekonomik krizin yanı sıra program kapsamındaki cihazların çoğunlukla gençlerin kullanmadığı cihazlar olduğunun da altını çizdi.

ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN

Destek programından yararlanan öğrenci sayısının düşüklüğüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakırlıoğlu, şunları kaydetti: “Erdoğan’ın seçim vaadi olarak öğrencilere tanıttığı teknoloji paketindeki şartları sağlayan telefonlar belli olduğunda zaten öğrencilerimizde büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Öğrencilerimizin yaygın olarak kullandığı modellerin destek paketinde yer almadığını gören gençlerimiz görünen o ki programa başvuru yapmamış. Açıkça görünüyor ki iktidarın dostlar alışverişte görsün mantığıyla açıkladığı bu paket gençlerimize katkı sağlasın diye değil, seçim için elimizde malzeme olsun mantığıyla yapılmıştır.

Öte yandan destekten yararlanan öğrenci sayısının düşüklüğü, ekonomik krizin gençleri 10 bin TL’lik telefonları bile alamaz duruma getirdiğini bizlere gösterdi. Ayrıca cihaz alan öğrencilerin bir kısmı da geri ödemeyi alamayınca mağdur oldular. Şikâyetlerini platformlara taşıyan öğrenciler geri ödemeler için ‘İki hafta dediler, dört ay oldu’ ifadelerini kullanarak yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler. Durum neresinden bakarsınız trajikomik.”

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DESTEK 9 BİN 500 TL ALTINA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın örgün eğitimdeki öğrenciler için 2023 seçim vaadi olan vergisiz cep telefonu ve bilgisayarların satışları, 15 Kasım’da aktif hale getirildi. Program kapsamında 9 bin 500 TL’nin altında ücretle satılan cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4’üne, bilgisayarlar için de yüzde 16,7’si kadar tutarda destek sağlandı.