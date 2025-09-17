Gençler yapay zeka dünyasına adım atacak

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençleri yapay zekanın dünyasıyla bir araya getiriyor. 23 Eylül’de Meslek Fabrikası'nda düzenlenecek "Yapay Zekâ 101: Temel Kavramlardan Gelecek Trendlere" başlıklı eğitimle gençler, yapay zekânın temel kavramlarını, güncel uygulamalarını ve etik boyutlarını keşfedecek.

İzmirli gençler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile teknolojiyi yakından takip etme fırsatı buluyor. Yapay zekâ, bu kez sadece hayatın birçok alanındaki kullanımıyla değil, güncel uygulamaları ve etik boyutlarıyla da ele alınacak. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarına devam eden Meslek Fabrikası, “Yapay Zekâ 101: Temel Kavramlardan Gelecek Trendlere" eğitimi düzenleyecek. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile iş birliği içinde yürütülen "Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında yapılacak eğitim, 23 Eylül Salı 14.00-17.00 saatleri arasında, Halkapınar'daki Meslek Fabrikası binasında yer alan Dijital Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kontenjan sınırlı

Ücretsiz yapılacak eğitimde katılımcılar; yapay zekânın temellerini ve tarihsel gelişimini, makine öğrenimi, derin öğrenme ve doğal dil işleme gibi temel kavramları, güncel ve pratik yapay zekâ uygulamalarını, yapay zekânın geleceği ve trendlerini, yapay zekâ etiği ve toplumsal etkilerini öğrenirken, soru-cevap oturumlarıyla interaktif bir öğrenme deneyimi de yaşayacak. 16-30 yaş arası gençlerin katılabildiği ve kontenjanın sınırlı olduğu eğitime kaydolmak isteyenler https://www.ibbmeslekfabrikasi.com/tr/Kayitol/57?merkezId=117&kursId=2262 adresini ziyaret edebilecek.