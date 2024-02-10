Gençlerbirliği, 4 futbolcuyla daha yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 4 futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Başkent ekibi, Muhammmed Himmet Ertürk, Ahmet Enes Akkan, Ahmet Buğra Güven ve kaleci Ahmet Cevdet Varol ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Futbolcular Enes Keskin ve Uğur Akdemir'in sözleşmelerini daha önce sonlandıran kırmızı-siyahlı ekip, Erdal Öztürk'ü TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'e, Ulusoy Mert Kabasakal'ı TFF 3. Lig temsilcilerinden Mardin 1969 Spor'a, Kağan Özkan'ı yine TFF 3. Lig takımlarından Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü'ne, kaleci Ebrar Yiğit Aydın'ı da TFF 2. Lig'de mücadele eden Düzce Cam Düzcespor'a sezon sonuna kadar kiraladığını açıklamıştı.