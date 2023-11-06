Gençlerbirliği, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı
Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda dönüşümlü kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda, dar alanda pas çalışmasına geçildi. Günün tek antrenmanı, dar alanda 3 takımın dönüşümlü oynadığı çift kale maçla sona erdi.
Başkent ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Adanaspor ile Gençlerbirliği arasındaki haftanın açılış karşılaşması, 10 Kasım Cuma günü oynanacak.
Sıradaki Haber