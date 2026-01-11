Gençlerbirliği, Ahmet Çalık'ı andı

Gençlerbirliği, altyapısında yetişen Ahmet Çalık'ı, ölümünün 4. yılında yayımladığı mesajla andı.

Kulübün, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Daima kalbimizde olacaksın… Kulübümüzün altyapısında yetişen en önemli isimlerden Ahmet Çalık'ı vefatının 4. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.