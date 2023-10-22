Gençlerbirliği, Altay maçına hazır

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında yarın sahasında Altay’la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre oyuncular, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde yapılan antrenmana, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Sprint çalışması ve 5’e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, taktik çalışması ve duran top organizasyonlarıyla son buldu.

Başkent ekibinde kart cezalısı Francis Nzaba ve tedavisi süren Abdullah Durak’ın dışında eksik oyuncu bulunmuyor.