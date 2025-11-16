Gençlerbirliği, Antalya kampını tamamladı

ANKARA (AA) - Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği'nin kampı sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği, kampın son gününde Antalya Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki hazırlık maçında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken Antalyaspor, 58. dakikada Yohan Boli ve 83. dakikada Nikola Storm ile bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 60. dakikada Mbaye Niang'dan geldi.

Antalya'daki çalışmalarını tamamlayan kırmızı-siyahlıların bugün başkente döneceği kaydedildi.