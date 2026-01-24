Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında yarın deplasmanda Hesap.Com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon ve koşu çalışmalarıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Başkent ekibi, karşılaşma için bugün Antalya’ya gidecek.