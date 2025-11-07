Gençlerbirliği – Başakşehir Maçı: Saat, Kanal, Kadrolar ve Analiz

Trendyol Süper Lig 12. hafta programında heyecan Eryaman Stadyumu’nda yaşanacak. Gençlerbirliği – Başakşehir karşılaşması, iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Bir yanda puan almak zorunda olan Gençlerbirliği, diğer tarafta üst sıraları hedefleyen Başakşehir. Maç öncesi sakatlar, son form durumu, hakem kadrosu ve rekabet geçmişi futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma Gençlerbirliği vs Başakşehir Tarih 7 Kasım Saat 20:00 Stadyum Eryaman Stadyumu Hakem Direnç Tonusluoğlu Yayın Kanalı Bein Sports (Canlı ve Şifreli)

REKABET GEÇMİŞİ

İki takım arasındaki son karşılaşmalar genellikle düşük skorlu ve dengeli geçti. Aşağıda son yıllardaki Süper Lig maç sonuçları yer alıyor:

Sezon Ev Sahibi Deplasman Sonuç 20/21 G.Birliği Başakşehir 0-0 20/21 Başakşehir G.Birliği 0-1 19/20 Başakşehir G.Birliği 1-1 19/20 G.Birliği Başakşehir 1-0 17/18 Başakşehir G.Birliği 1-0 17/18 G.Birliği Başakşehir 0-0

TAKIMLARIN SON MAÇLARI

Gençlerbirliği Son 5 Maç

Göztepe 2-1 G.Birliği

G.Birliği 1-1 Konyaspor

Beşiktaş 2-0 G.Birliği

G.Birliği 0-0 Alanyaspor

Kayserispor 2-2 G.Birliği

Başakşehir Son 5 Maç

Başakşehir 2-0 Kocaelispor

Antalyaspor 1-0 Başakşehir

Rizespor 1-1 Başakşehir

Başakşehir 1-2 Galatasaray

Göztepe 1-1 Başakşehir

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Gençlerbirliği

Gökhan Akkan – Sakat

Emirhan Ünal – Menisküs

Oghenekaro Etebo – Aşil Tendonu

Dal Varesanovic – Sakat

Moussa Kyabou – İç Yan Bağ Yaralanması

Başakşehir

Hamza Güreler – Şüpheli

Jerome Opoku – Şüpheli

Amine Harit – Şüpheli

Abbosbek Fayzullaev – Diz Sakatlığı

MAÇ ANALİZİ

Gençlerbirliği iç sahada dirençli oyunuyla dikkat çekse de bitirici vuruşlarda problem yaşıyor. Başakşehir ise kontrollü oyun anlayışını sürdürüyor fakat deplasman performansı istikrarsız. Orta saha mücadelesinin belirleyici olması ve oyunun zaman zaman tempodan uzak seyretmesi bekleniyor.

Gençlerbirliği – Başakşehir maçı ne zaman?

Maç 7 Kasım tarihinde oynanacak.

Maç saat kaçta?

Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.

Gençlerbirliği – Başakşehir maçı hangi kanalda?

Bein Sports ekranlarında canlı ve şifreli yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Eryaman Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Gençlerbirliği ile Başakşehir arasında oynanacak mücadele, puan tablosu açısından önemli bir eşik niteliği taşıyor. Dengeli geçmesi beklenen karşılaşmada ilk golü atan tarafın öne geçme avantajını uzun süre koruması olası görünüyor. Futbolseverler için heyecan dolu bir akşam olacak.