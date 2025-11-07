Gençlerbirliği – Başakşehir Maçı: Saat, Kanal, Kadrolar ve Analiz
Süper Lig'in 12. haftası Gençlerbirliği – Başakşehir maçıyla başlıyor. Maça dair istatistikler ile gün, saat ve kanal bilgisi haberimizde.
Trendyol Süper Lig 12. hafta programında heyecan Eryaman Stadyumu’nda yaşanacak. Gençlerbirliği – Başakşehir karşılaşması, iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Bir yanda puan almak zorunda olan Gençlerbirliği, diğer tarafta üst sıraları hedefleyen Başakşehir. Maç öncesi sakatlar, son form durumu, hakem kadrosu ve rekabet geçmişi futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.
MAÇ BİLGİLERİ
|Karşılaşma
|Gençlerbirliği vs Başakşehir
|Tarih
|7 Kasım
|Saat
|20:00
|Stadyum
|Eryaman Stadyumu
|Hakem
|Direnç Tonusluoğlu
|Yayın Kanalı
|Bein Sports (Canlı ve Şifreli)
REKABET GEÇMİŞİ
İki takım arasındaki son karşılaşmalar genellikle düşük skorlu ve dengeli geçti. Aşağıda son yıllardaki Süper Lig maç sonuçları yer alıyor:
|Sezon
|Ev Sahibi
|Deplasman
|Sonuç
|20/21
|G.Birliği
|Başakşehir
|0-0
|20/21
|Başakşehir
|G.Birliği
|0-1
|19/20
|Başakşehir
|G.Birliği
|1-1
|19/20
|G.Birliği
|Başakşehir
|1-0
|17/18
|Başakşehir
|G.Birliği
|1-0
|17/18
|G.Birliği
|Başakşehir
|0-0
TAKIMLARIN SON MAÇLARI
Gençlerbirliği Son 5 Maç
- Göztepe 2-1 G.Birliği
- G.Birliği 1-1 Konyaspor
- Beşiktaş 2-0 G.Birliği
- G.Birliği 0-0 Alanyaspor
- Kayserispor 2-2 G.Birliği
Başakşehir Son 5 Maç
- Başakşehir 2-0 Kocaelispor
- Antalyaspor 1-0 Başakşehir
- Rizespor 1-1 Başakşehir
- Başakşehir 1-2 Galatasaray
- Göztepe 1-1 Başakşehir
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Gençlerbirliği
- Gökhan Akkan – Sakat
- Emirhan Ünal – Menisküs
- Oghenekaro Etebo – Aşil Tendonu
- Dal Varesanovic – Sakat
- Moussa Kyabou – İç Yan Bağ Yaralanması
Başakşehir
- Hamza Güreler – Şüpheli
- Jerome Opoku – Şüpheli
- Amine Harit – Şüpheli
- Abbosbek Fayzullaev – Diz Sakatlığı
MAÇ ANALİZİ
Gençlerbirliği iç sahada dirençli oyunuyla dikkat çekse de bitirici vuruşlarda problem yaşıyor. Başakşehir ise kontrollü oyun anlayışını sürdürüyor fakat deplasman performansı istikrarsız. Orta saha mücadelesinin belirleyici olması ve oyunun zaman zaman tempodan uzak seyretmesi bekleniyor.
Gençlerbirliği – Başakşehir maçı ne zaman?
Maç 7 Kasım tarihinde oynanacak.
Maç saat kaçta?
Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.
Gençlerbirliği – Başakşehir maçı hangi kanalda?
Bein Sports ekranlarında canlı ve şifreli yayınlanacak.
Maç nerede oynanacak?
Eryaman Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Gençlerbirliği ile Başakşehir arasında oynanacak mücadele, puan tablosu açısından önemli bir eşik niteliği taşıyor. Dengeli geçmesi beklenen karşılaşmada ilk golü atan tarafın öne geçme avantajını uzun süre koruması olası görünüyor. Futbolseverler için heyecan dolu bir akşam olacak.