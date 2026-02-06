Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak: "Bizde Kante'den iyi oyuncular var"

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, pazartesi günü Fenerbahçe'yle oynayacakları Süper Lig maçı öncesi HT Spor'a dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

N'Golo Kante'nin transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çakmak şu ifadeleri kullandı:

"Kante, dünya futbolunda önemli bir isim ve yeri var. Ama Gençlerbirliği Başkanı olarak söylüyorum, bizde Kante’den daha iyi futbolcular var. İyi olan pazartesi günü görülecek, iyi olan da kazanacak."

Çakmak başkan seçildiği kongrenin ardından şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Şeffaf Gençlerbirliği ilk günden beri benim hayalim. Her gelene de dilim döndüğünce bunları anlattım. Gençlerbirliği kulübünün 700 milyon lira geliri bütçesi varken, bu yıl için konuşuyorum bunu, 1.5 milyar liralık kontratlar yapılmış. 3 tane kalecisi var Gençlerbirliği'nin. 3 tane Süper Lig'de oynayacak kalecisi olur mu bir Gençlerbirliği'nin? Üçü de birbirinden iyi kaleci, üçü de Süper Lig'de oynar. 3'ünün Gençlerbirliği'ne maliyeti 100 milyon lira.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Bizim mayıs ayının sonuna kadar ödememiz gereken paralar var. Bu paraların hepsini Gençlerbirliği Yönetim Kurulu ya da başkası tek başına karşılayamaz. Biz şu an elimizden gelen her geliri yaratmak zorundayız. Bu gelirler olmadığı sürece bizim döndürme şansımız yok.

Aldıkları yabancılar, paralarını bir gün almasınlar ertesi gün kulübe ihtar geliyor. Bu adamların hiçbiri kadroya bile giremiyor. İsim sponsorluğuyla, diğer sponsorluklarla ilgili bu maddeyi geçirmemiz ve bundan Gençlerbirliği'ne bir gelir yaratmamız gerekiyor.

Bizim bu paralara dün ihtiyacımız vardı, bakın yarın demiyorum, bu paralar dün Gençlerbirliği kasasında olmalıydı. Oyuncular ödemeleri bekliyor, yapıyoruz elimizden geldiği kadar. Sağ olsun bütün yönetime aldığımız arkadaşlar kendi gönüllerince katkıda bulunacaklarını beyan ettiler. Bunlarla ilgili her türlü çalışmaları da yaptık, hazırız."