Gençlerbirliği, başkent derbisine hazır

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda daha sonra yarı sahada çift kale maça geçildi. Haftanın son antrenmanı, duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere ile kırmızı kart cezalısı Mikail Okyar, başkent derbisinde forma giyemeyecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.