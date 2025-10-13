Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  13.10.2025 21:26
  • Giriş: 13.10.2025 21:26
  • Güncelleme: 13.10.2025 21:26
Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonlarına çalıştı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşması, 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

