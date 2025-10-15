Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınma ve koordinasyon ağırlıklı çalışmayla başladı.

Daha sonra dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halinde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Şut ve gol organizasyonları üzerinde duran başkent ekibi, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamlandı.

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.