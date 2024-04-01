Gençlerbirliği, Boluspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Boluspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, bireysel şut çalışmasıyla sona erdi.

Başkent ekibinde tedavisi süren Wu, Laura ve Halit Yılmaz, Boluspor maçının kadrosuna alınmadı.