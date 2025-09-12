Giriş / Abone Ol
  12.09.2025 16:04
  • Giriş: 12.09.2025 16:04
  • Güncelleme: 12.09.2025 16:04
Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dar alanda pas organizasyonları çalışıldı.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, taktik ağırlıklı çalışma ve yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği karşılaşması, 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

