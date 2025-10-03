Gençlerbirliği – Corendon Alanyaspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda futbol heyecanı devam ediyor. Başkent ekibi Gençlerbirliği, güçlü rakibi Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Taraftarların en çok merak ettiği konular ise maçın hakemleri, oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgileri.

GENÇLERBİRLİĞİ – CORENDON ALANYASPOR MAÇI HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan hakem ekibi belli oldu. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcı hakemler Mehmet Kısal ve Murat Şener olacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi Direnç Tonusoğlu olarak görev yapacak. Ayrıca karşılaşmada gözlemci olarak Halis Özkahya, temsilci olarak ise Neslihan Hocaöğlu, Turgay Aytepe ve Ercan Okur sahada yer alacak.

MAÇ GÜNÜ, SAATİ VE KANAL BİLGİSİ

Futbolseverlerin sıkça sorduğu “Gençlerbirliği – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtı da belli oldu.

Mücadele, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 14:30’da Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma, Bein Sports kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.